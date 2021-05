Suarez tiene l'Atletico in vetta: il Real vince ma resta a - 2 (Di domenica 16 maggio 2021) MADRID - L'Atletico non molla la vetta e grazie a una rete segnata da Suarez nel finale, che consente alla squadra di Simeone di piegare l'Osasuna e restare così a +2 sul Real Madrid, vittorioso ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 maggio 2021) MADRID - L'non molla lae grazie a una rete segnata danel finale, che consente alla squadra di Simeone di piegare l'Osasuna ere così a +2 sulMadrid, vittorioso ...

888sportquiz : Un super @luissuarez9 tiene ancora in vetta l’Atletico ?? Finale pazzesco al Wanda Metropolitano ?? #Liga… - sportli26181512 : Suarez tiene l'#Atletico in vetta: il #Real vince ma resta a -2: AI 'Blancos' non basta l'1-0 sul campo dell'Athlet… - OmniaFootball : El pistolero #Suarez tiene i #colchoneros vivi e in vetta ????manca una partita al titolo ?? - MangichIara : @sammi_suarez el que la tiene grande se queda con Iaru jajsjsjs -

Il punto sul campionato. Tris Milan alla Juve, colpo Cagliari a Benevento: giornata svolta per Champions e salvezza? Aggiungiamo il vergognoso caso Suarez e il caos Super Lega che potrebbe costare ai bianconeri l'... ma il Sassuolo tiene botta e rimane a - 2 grazie al 2 - 1 in casa del Genoa. E adesso il rush finale ...

Liga, 36^ giornata: i risultati delle partite di mercoledì L' Atletico Madrid batte la Real Sociedad al Wanda Metropolitano e fa un altro passo importante verso il titolo. La squadra di Simeone fa tutto nel primo tempo e nel finale riesce a difendere un prezi ...

