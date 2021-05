Italiani all’estero: Fdi, ‘battaglia in Parlamento per nostri connazionali’ (2) (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Tutela e promozione che per Roberto Menia, responsabile del Dipartimento Italiani nel mondo di FdI, potrebbero essere ricompresi in uno slogan: “Italian lives matter, cioè la vita degli Italiani conta. Mi riferisco al contributo che gli Italiani danno in termini di cultura, di inventiva, di passione e di capacità e per questo dico che la vita degli Italiani conta. E’ senza dubbio giusto affermare che c’è un’Italia oltre confini, che non va abbandonata ma protetta, ma esiste al contempo tutto un patrimonio che va tutelato nella considerazione che la vita degli Italiani conta in termini di sviluppo e crescita dei territori in cui si insediano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Tutela e promozione che per Roberto Menia, responsabile del Dipartimentonel mondo di FdI, potrebbero essere ricompresi in uno slogan: “Italian lives matter, cioè la vita degliconta. Mi riferisco al contributo che glidanno in termini di cultura, di inventiva, di passione e di capacità e per questo dico che la vita degliconta. E’ senza dubbio giusto affermare che c’è un’Italia oltre confini, che non va abbandonata ma protetta, ma esiste al contempo tutto un patrimonio che va tutelato nella considerazione che la vita degliconta in termini di sviluppo e crescita dei territori in cui si insediano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

