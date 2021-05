Giro d’Italia 2021, ordine d’arrivo e classifica 9^ tappa: vince Bernal davanti a Ciccone (Di domenica 16 maggio 2021) Egan Bernal vince la nona tappa del Giro d’Italia 2021. Il colombiano ottiene la prima vittoria al Giro imponendosi sui 158km della frazione Castel Di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) un forcing finale incredibile. Avvio frizzante con diversi tentativi di fuga, ma solo Cataldo, Fabbro e Bouchard riescono ad allungare portandosi dietro un discreto gruppetto di corridori. A meno di 15km dal traguardo, Bouchard rimane solo al comando, viene recuperato da Bouwman e poi anche dal gruppetto inseguitore. Al traguardo la seconda posizione è di Giulio Ciccone, che precede Aleksander Vlasov. In difficoltà invece Attila Valter, che rimane in coda al gruppo e deve cedere la maglia rosa proprio a Bernal. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Eganla nonadel. Il colombiano ottiene la prima vittoria alimponendosi sui 158km della frazione Castel Di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) un forcing finale incredibile. Avvio frizzante con diversi tentativi di fuga, ma solo Cataldo, Fabbro e Bouchard riescono ad allungare portandosi dietro un discreto gruppetto di corridori. A meno di 15km dal traguardo, Bouchard rimane solo al comando, viene recuperato da Bouwman e poi anche dal gruppetto inseguitore. Al traguardo la seconda posizione è di Giulio, che precede Aleksander Vlasov. In difficoltà invece Attila Valter, che rimane in coda al gruppo e deve cedere la maglia rosa proprio a. Di seguito la ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Foggia - Guardia Sanframondi ?? @victorlafay ???? ?? @gavazzif ???? ?? @NikiasArndt… - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - andresfac2004 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage9? ?????@gougeardA solo ahead! ?????@gougeardA in testa da solo! ?? 25' > Chasers | Inseguitor… - IFlck : RT @repubblica: ?? Giro d'Italia, Bernal da' spettacolo sullo sterrato a Campo Felice: tappa e maglia rosa -