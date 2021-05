È il momento dell’autocritica per Vigorito e il Benevento | si dovrà cambiare

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 maggio 2021) Non vincere il fondamentale scontro salvezza contro un Crotone già retrocesso, e per di più in dieci uomini dal 25esimo minuto? Sì, ilci è riuscito: è 1-1 dopo i 90 minuti. Una partita autolesionista, che adesso complica in maniera quasi irreversibile l’obiettivo salvezza. Con questo pareggio, sono matematicamente salve tutte le dirette concorrenti dei giallorossi, eccetto il Torino. Basta un punto alla formazione piemontese per condannare definitivamente i sanniti alla serie B. Tante le occasioni sprecate durante l’arco del match, complice anche la strepitosa prestazione del portiere ospite Festa che in tre occasioni in particolare riesce a ipnotizzare Lapadula, Schiattarella e Glik sull’ultimo tiro del match. La partita andava chiusa prima poiché un episodio avrebbe potuto stravolgere le situazioni da unall’altro. E proprio in ...