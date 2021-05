Bimbo di 1 anno e anziana di 103 positivi al Covid; in calo i contagi in Campania

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 16 maggio 2021) In, nelle 24 ore scorse, si sono registrati 946al Coronavirus, 1.431 guariti e 8 decessi, di cui 7 tra venerdì e sabato e 1 avvenuti in precedenza ma registrati venerdì. Gli asintomatici sono 654 e i sintomatici 292, riferiti ai solial tampone molecolare. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale delle guarigioni è di 323.754, mentre i decessi complessivi 6.805. I tamponi processati venerdì sono 18.390, dei quali 6.491 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 102 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe offerta privata 3.160, di cui 1.196 occupati. In provincia di Salerno, il tasso di incidenza, è pari a 4,22%, mentre a Salerno città è del 3,44%. Il totale dei casi ...