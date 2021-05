Atp Lione 2021: programma e orari di lunedì 17 maggio con Giannessi (Di domenica 16 maggio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Lione 2021, per quanto concerne la giornata di lunedì 17 maggio. In campo Alessandro Giannessi, il quale affronterà il vincente della sfida tra Liam Broady e Kamil Majchrzak. Possibilità di vedere all’opera anche Roberto Marcora, qualora superasse Joao Sousa, contro uno tra Kimmer Coppejans e Arthur Rinderknech. Da evidenziare inoltre lo scontro tra Pierre-Hugues Herbert e Sebastian Korda, ultima sfida sul Centrale. programma ATP 250 Lione 2021 (17 maggio) COURT CENTRAL dalle ore 10.00 – Barrere vs Hoang a seguire – Bedene vs Simon non prima delle ore 14.30 – Nishioka vs Humbert a seguire – Herbert vs Korda COURT 1 dalle ore 10.00 – ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di17. In campo Alessandro, il quale affronterà il vincente della sfida tra Liam Broady e Kamil Majchrzak. Possibilità di vedere all’opera anche Roberto Marcora, qualora superasse Joao Sousa, contro uno tra Kimmer Coppejans e Arthur Rinderknech. Da evidenziare inoltre lo scontro tra Pierre-Hugues Herbert e Sebastian Korda, ultima sfida sul Centrale.ATP 250(17) COURT CENTRAL dalle ore 10.00 – Barrere vs Hoang a seguire – Bedene vs Simon non prima delle ore 14.30 – Nishioka vs Humbert a seguire – Herbert vs Korda COURT 1 dalle ore 10.00 – ...

