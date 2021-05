Riforme della giustizia e del fisco, Letta attacca Salvini (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA – “Leggo che Salvini non vuole che questo governo faccia le Riforme della giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale discorso programmatico abbia dato la sua fiducia a Draghi a febbraio. Lasci. E lasci che le Riforme le faccia Draghi con chi le vuole”. Così il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta (foto), che torna ad attaccare il leader della Lega, Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA – “Leggo chenon vuole che questo governo faccia lee del. Mi chiedo su quale discorso programmatico abbia dato la sua fiducia a Draghi a febbraio. Lasci. E lasci che lele faccia Draghi con chi le vuole”. Così il segretario del Partito Democratico, Enrico(foto), che torna adre il leaderLega, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

EnricoLetta : Leggo che #Salvini non vuole che questo governo faccia le riforme della giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale d… - lauraboldrini : Secondo Salvini questo governo non deve fare la riforma del fisco né quella della giustizia. Ma senza queste riform… - PiazzapulitaLA7 : Sono certo che in questo momento di grande difficoltà della magistratura ci può essere una parte del potere politic… - Anton1963A : RT @EnricoLetta: Leggo che #Salvini non vuole che questo governo faccia le riforme della giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale discorso… - Magda_mavi : RT @lauraboldrini: Secondo Salvini questo governo non deve fare la riforma del fisco né quella della giustizia. Ma senza queste riforme non… -