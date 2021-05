La Juve batte l'Inter 3-2 e spera nella Champions (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Finisce 3-2 per la Juventus il derby d'Italia all'Allianz Stadium di Torino contro l'Inter. Una partita nervosa con un finale incandescente che permette ai bianconeri di sperare ancora nella qualificazione per la Champions League. A 75 punti, infatti, gli uomini di Pirlo agganciano il quarto posto in classifica insieme al Milan e attendono il risultato di domani del Napoli che affronterà la Fiorentina. In avvio di partita i bianconeri sono andati subito all'attacco con un tiro di Chiesa finito sopra la traversa. Un contatto tra il nerazzurro Darmian e Chiellini giudicato falloso al Var ha permesso alla Juve di passare in vantaggio con un calcio di rigore prima parato e poi messo a segno dopo la respinta di Handanovic da Ronaldo al 24'. Appena dieci minuti dopo arriva il ... Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Finisce 3-2 per lantus il derby d'Italia all'Allianz Stadium di Torino contro l'. Una partita nervosa con un finale incandescente che permette ai bianconeri dire ancoraqualificazione per laLeague. A 75 punti, infatti, gli uomini di Pirlo agganciano il quarto posto in classifica insieme al Milan e attendono il risultato di domani del Napoli che affronterà la Fiorentina. In avvio di partita i bianconeri sono andati subito all'attacco con un tiro di Chiesa finito sopra la traversa. Un contatto tra il nerazzurro Darmian e Chiellini giudicato falloso al Var ha permesso alladi passare in vantaggio con un calcio di rigore prima parato e poi messo a segno dopo la respinta di Handanovic da Ronaldo al 24'. Appena dieci minuti dopo arriva il ...

