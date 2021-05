Roma | branco di cinghiali aggredisce una signora e le ruba la spesa | VIDEO

(Di venerdì 14 maggio 2021)dilaa unaUndiha aggredito una donna appena uscita dal supermercato perrle laalle porte di, all’esterno di un centro commerciale di Formello. Il filmato è stato condiviso da un utente di Facebook. Nelsi vede il, formato da alcune femmine e piccoli, che si aggira tra le auto del parcheggio del centro commerciale fino a quando nonla donna con le buste della. La vittima cerca di allontanarli per poi lasciare i sacchetti dellaper terra. Iin un primo ...

Advertising

Radio1Rai : ?? #Roma Fa il giro del web il video di un branco di femmine di #cinghiali con alcuni piccoli che ‘puntano’ (e conqu… - SkyTG24 : Roma, branco di cinghiali ruba la spesa a una donna - repubblica : Famiglia di cinghiali scippa la spesa a una signora: le immagini girate nel parcheggio del supermercato - Joker__Reloaded : RT @_DAGOSPIA_: VIDEO! A ROMA SIAMO AL GROTTESCO: UN BRANCO DI CINGHIALI SCIPPA LA SPESA A UNA SIGNORA:VIDEO - GPeppe34N : RT @_DAGOSPIA_: VIDEO! A ROMA SIAMO AL GROTTESCO: UN BRANCO DI CINGHIALI SCIPPA LA SPESA A UNA SIGNORA:VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Roma branco

È successo all'esterno di un grande punto vendita del centro commerciale a Le Rughe , nel comune di Formello, alle porte di. Le immagini mostrano ilcostituito da alcune femmine e ...Undi cinghiali segue una donna appena uscita dal supermercato, con in mano le borse della spesa. Siamo nel parcheggio di un centro commerciale di Formello, alle porte di, dove gli animali ...Un branco di cinghiali si è avvicinato a una donna appena uscita da un supermercato, rubandole la spesa. È accaduto alle porte di Roma, al centro commerciale Le Rughe, di Formello ...Si sono mossi come una banda esperta, dato che dopo l’appostamento hanno puntato una signora appena uscita dal supermercato dopo aver fatto la spesa. La peculiarità è che in questa occasione la banda ...