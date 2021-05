Per la Sms Engineering nomination ai Digital Communication Awards 2021: la miglior campagna col minor budget (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche quest’anno la Sms Engineering è in nomination ai Digital Communication Awards 2021 con la campagna di marketing “cosplayer4business”. L’azienda nel 2020 ha avuto tre nomination internazionali per le proprie campagne. Ai Digital Excellence Awards ha vinto il premio di National Finalist per l’Italia con la campagna dal titolo “A Reason to smile during covid-19 pandemic”. I Digital Excellence Awards ed i Digital Communications Awards sono gli eventi che ogni anno premiano le migliori campagne di comunicazione in Europa. Nel 2020 le campagne marketing della Sms Engineering sono ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche quest’anno la Smsè inaicon ladi marketing “cosplayer4business”. L’azienda nel 2020 ha avuto treinternazionali per le proprie campagne. AiExcellenceha vinto il premio di National Finalist per l’Italia con ladal titolo “A Reason to smile during covid-19 pandemic”. IExcellenceed isono gli eventi che ogni anno premiano lei campagne di comunicazione in Europa. Nel 2020 le campagne marketing della Smssono ...

