MotoGP | Iker Lecuona penalizzato di 3” Luca Marini e Valentino Rossi guadagnano una posizione a Jerez

(Di venerdì 14 maggio 2021)ha ricevuto una brutta notizia in avvio del fine settimana di Le Mans, dove si disputa il GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondiale. Al pilota spagnolo è stata infatti inflitta una penalità sul tempo nel GP di Spagna, disputato due settimana fa a. All’alfiere della KTM sono stati aggiunti tre secondi sul tempo al traguardo poiché i commissari hanno ritenuto l’iberico colpevole di avere causato una caduta nelle fasi iniziali della gara.perde così due posizioni e dalla 15mapassa alla 17ma.sale così al 15mo posto e strappa un punto per la classifica del Mondiale.sale in 16ma piazza, ma rimane fuori dalla zona punti. Per ...

Lecuona: voto 5, un po' di fiato Un punto in classifica non è un granchè, però la ... capisco i problemi di feeling con la moto, capisco che il futuro della VR46 nellasia importante, ma ...Solo tenendo conto di quest'annoLecuona e Jack Miller, vincitore ieri, sono stati operati per ... Bernard Achou, ex fisioterapista della clinica mobile, è stato contattato dal quotidiano ...Iker Lecuona ha ricevuto una brutta notizia in avvio del fine settimana di Le Mans, dove si disputa il GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Al pilota spagnolo è stata infatti inflitta ...Iker Lecuona è stato penalizzato per aver causato un incidente nelle fasi iniziali del Gran Premio di Spagna e perde tre secondi al traguardo. Guadagnano una posizione sia Luca Marini sia Valentino Ro ...