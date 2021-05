MotoGP, Alex Rins: “Peccato per l’undicesimo posto! Domani è in arrivo tanta pioggia, per cui andrò diretto in Q1” (Di venerdì 14 maggio 2021) Alex Rins prova a guardare con fiducia verso il suo sabato del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, anche perchè, fino a questo momento, lo spagnolo ha ben poco di cui sorridere in quel di Le Mans. Dopo le prime due sessioni di prove libere, infatti, non è andato oltre la undicesima posizione di classifica, ad un secondo esatto dal leader di giornata, il padrone di casa Johann Zarco. Il suo bilancio del venerdì sul circuito della Sarthe è onesto: “Mi sento abbastanza bene nel complesso – spiega a Pitwalkers.com – anche se non sono riuscito ad entrare nella top10 a causa di una caduta. Nella FP2 ho montato una gomma nuova, anche perchè sapevamo che, con molta probabilità, domattina la pioggia tornerà la protagonista del weekend. Nella FP3, quindi, non penso che avremo modo di migliorare ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021)prova a guardare con fiducia verso il suo sabato del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale2021, anche perchè, fino a questo momento, lo spagnolo ha ben poco di cui sorridere in quel di Le Mans. Dopo le prime due sessioni di prove libere, infatti, non è andato oltre la undicesima posizione di classifica, ad un secondo esatto dal leader di giornata, il padrone di casa Johann Zarco. Il suo bilancio del venerdì sul circuito della Sarthe è onesto: “Mi sento abbastanza bene nel complesso – spiega a Pitwalkers.com – anche se non sono riuscito ad entrare nella top10 a causa di una caduta. Nella FP2 ho montato una gomma nuova, anche perchè sapevamo che, con molta probabilità, domattina latornerà la protagonista del weekend. Nella FP3, quindi, non penso che avremo modo di migliorare ...

