Francesca Fioretti ricorda Astori: 'Bastava un esame per salvarlo' (Di venerdì 14 maggio 2021) La vita di prima non c'è più , ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c'è sempre una luce ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021) La vita di prima non c'è più , ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c'è sempre una luce ...

Advertising

zazoomblog : Francesca Fioretti: chi è la modella che ha avuto una figlia con Davide Astori - #Francesca #Fioretti: #modella… - 361_magazine : La nuova vita di #francescaFioretti - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Francesca Fioretti, i finalisti di Amici e gli altri ospiti di Verissimo di sabato 15 maggio' s… - cmdotcom : Francesca Fioretti: 'Bastava un esame in più per salvare #Astori, c'è stata una responsabilità medica'… - SpettacoliNEWS : A #Verissimo Francesca Fioretti: 'Bastava un esame in più per salvare Davide' -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fioretti Francesca Fioretti ricorda Astori: 'Bastava un esame per salvarlo' A distanza di oltre tre anni, Francesca Fioretti, storica compagna di Davide Astori (tragicamente scomparso nella notte del 4 marzo del 2018 per un problema cardiaco), si confessa ai microfoni di ...

Francesca Fiooret Commenta per primo Francesca Fioretti, ospite a Verissimo, parla del suo immenso dolore per scomparsa del compagno, il calciatore Davide Astori: 'Mia figlia? All'inizio istintivamente le ho semplicemente raccontato la ...

Francesca Fioretti rompe il silenzio: in tv per Davide Astori Virgilio Sport Francesca Fioretti a Verissimo: “Bastava un esame in più per salvare Davide” La ex di Astori dopo la sentenza di primo grado per la morte dell’ex capitano della Fiorentina: “Il dolore è ancora immenso, ma il suo ...

Astori, il ricordo di Francesca Fioretti: "Poteva essere salvato" Così la compagna dell'ex difensore, scomparso nel 2018: "Sono diventata una donna migliore e mia figlia Vittoria è oggi una bambina felice" ...

A distanza di oltre tre anni,, storica compagna di Davide Astori (tragicamente scomparso nella notte del 4 marzo del 2018 per un problema cardiaco), si confessa ai microfoni di ...Commenta per primo, ospite a Verissimo, parla del suo immenso dolore per scomparsa del compagno, il calciatore Davide Astori: 'Mia figlia? All'inizio istintivamente le ho semplicemente raccontato la ...La ex di Astori dopo la sentenza di primo grado per la morte dell’ex capitano della Fiorentina: “Il dolore è ancora immenso, ma il suo ...Così la compagna dell'ex difensore, scomparso nel 2018: "Sono diventata una donna migliore e mia figlia Vittoria è oggi una bambina felice" ...