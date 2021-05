Covid: Cina, primi contagi locali in più di 3 settimane (Di venerdì 14 maggio 2021) La Cina ha segnalato 12 nuovi casi di Covid - 19, incluse le prime trasmissioni locali in più di tre settimane: 4 infezioni, infatti, sono state individuate oggi nella provincia di Anhui, tutte ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Laha segnalato 12 nuovi casi di- 19, incluse le prime trasmissioniin più di tre: 4 infezioni, infatti, sono state individuate oggi nella provincia di Anhui, tutte ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Covid, Massimo Galli: 'Il vaccino che abbiamo ora è ottimo per un virus che girava un anno fa in Cina,… - Noiconsalvini : ?? Francesco Zambon: 'Io so che la Cina è allergica alle discussioni, ma noi abbiamo il dovere di capire in maniera… - XinhuaItalia : Covid: in Cina servono più vaccinazioni - Notiziario Xinhua - ANSA - Miti_Vigliero : Covid: Cina, primi contagi locali in più di 3 settimane - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Covid: Cina, primi contagi locali in più di 3 settimane -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina Covid: Cina, primi contagi locali in più di 3 settimane La Cina ha segnalato 12 nuovi casi di Covid - 19, incluse le prime trasmissioni locali in più di tre settimane: 4 infezioni, infatti, sono state individuate oggi nella provincia di Anhui, tutte collegati ...

16 maggio, via libera agli spostamenti in Europa senza quarantena Per quanto riguarda limitazioni e concessioni legate al Covid cambieranno infatti molte cose. ... Giappone, Cina, per esempio) in modo da stimolare il turismo verso le grandi città d'arte italiana ...

Covid: Cina, primi contagi locali in più di 3 settimane - Ultima Ora Agenzia ANSA Emergenza Coronavirus, Cannavaro: «Ecco come si vive in Cina» Emergenza Coronavirus: ecco le misure per lo Sport annunciate dal ministro Vincenzo Spadafora nel decreto COVID-19 Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato una... News1 anno fa Ruga ...

Covid: Cina, primi contagi locali in più di 3 settimane La Cina ha segnalato 12 nuovi casi di Covid-19, incluse le prime trasmissioni locali in più di tre settimane: 4 infezioni, infatti, sono state individuate oggi nella provincia di Anhui, tutte collegat ...

Laha segnalato 12 nuovi casi di- 19, incluse le prime trasmissioni locali in più di tre settimane: 4 infezioni, infatti, sono state individuate oggi nella provincia di Anhui, tutte collegati ...Per quanto riguarda limitazioni e concessioni legate alcambieranno infatti molte cose. ... Giappone,, per esempio) in modo da stimolare il turismo verso le grandi città d'arte italiana ...Emergenza Coronavirus: ecco le misure per lo Sport annunciate dal ministro Vincenzo Spadafora nel decreto COVID-19 Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato una... News1 anno fa Ruga ...La Cina ha segnalato 12 nuovi casi di Covid-19, incluse le prime trasmissioni locali in più di tre settimane: 4 infezioni, infatti, sono state individuate oggi nella provincia di Anhui, tutte collegat ...