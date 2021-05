Commisso: «Vorrei tornare in America e vendere la Fiorentina ai fiorentini…» (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha fatto il bilancio della stagione viola Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato questa mattina in conferenza stampa facendo il bilancio della stagione della squadra viola che si è matematicamente salvata. IACHINI – «Voglio ringraziare il lavoro di Beppe Iachini innanzi tutto tutto. Ci ha salvati l’anno scorso e anche quest’anno, dobbiamo ringraziarlo tutti. Avevamo una squadra terrorizzata quando se ne è andato Prandelli. I giornalisti non sono stati gentili coi calciatori e continuano a non esserlo. I fiorentini dovrebbero fare una statua a Iachini». FUTURO – «Prossimo allenatore? Uno che vinca». VLAHOVIC – «In tanti volevano che si facesse le ossa altrove. A me ha sempre fatto una grande impressione, vogliamo tenerlo ed accontentarlo. Ci siamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente dellaRoccoha fatto il bilancio della stagione viola Rocco, presidente della, ha parlato questa mattina in conferenza stampa facendo il bilancio della stagione della squadra viola che si è matematicamente salvata. IACHINI – «Voglio ringraziare il lavoro di Beppe Iachini innanzi tutto tutto. Ci ha salvati l’anno scorso e anche quest’anno, dobbiamo ringraziarlo tutti. Avevamo una squadra terrorizzata quando se ne è andato Prandelli. I giornalisti non sono stati gentili coi calciatori e continuano a non esserlo. I fiorentini dovrebbero fare una statua a Iachini». FUTURO – «Prossimo allenatore? Uno che vinca». VLAHOVIC – «In tanti volevano che si facesse le ossa altrove. A me ha sempre fatto una grande impressione, vogliamo tenerlo ed accontentarlo. Ci siamo ...

Calcio: Iachini 'Salvezza Fiorentina, poi farò il mio percorso' Secondo perché il presidente Commisso ha sempre mostrato stima nei miei confronti non solo a ... Anche se nel calcio mai dire mai, vorrei rimanere in grandi rapporti con tutti, quindi meglio finire così"...

LIVE FV, COMMISSO: "VOGLIO UN TECNICO CHE VINCE. VOGLIO TENERE VLAHOVIC" Sui progetti viola in paragone con tante big di Serie A che sono indebitate: "Sono tutte risposte che darò quando sarà finita la stagione... I nostri ricavi sono 72 ...

