Spezia, Pobega amaro dopo la Sampdoria: «Meritavamo noi» (Di giovedì 13 maggio 2021) Tommaso Pobega ha commentato il pareggio nel derby Spezia-Sampdoria Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, ha commentato il pareggio nel derby ligure della 36a giornata. Il calciatore classe 1999, ai microfoni del media ufficiale del club aquilotto, ha espresso il suo rammarico per il risultato contro la Sampdoria e ha lanciato un chiaro messaggio in chiave salvezza. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 RAMMARICO – «C’è tanto rammarico, perché siamo andati ad un passo dalla salvezza questa sera, i risultati che ci interessavano ci hanno sorriso, noi ci siamo ritrovati per due volte in vantaggio nel punteggio, ma alla fine non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ora proveremo a conquistare la salvezza sabato, in casa contro il Torino, in una gara dall’importanza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tommasoha commentato il pareggio nel derbyTommaso, centrocampista dello, ha commentato il pareggio nel derby ligure della 36a giornata. Il calciatore classe 1999, ai microfoni del media ufficiale del club aquilotto, ha espresso il suo rammarico per il risultato contro lae ha lanciato un chiaro messaggio in chiave salvezza. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 RAMMARICO – «C’è tanto rammarico, perché siamo andati ad un passo dalla salvezza questa sera, i risultati che ci interessavano ci hanno sorriso, noi ci siamo ritrovati per due volte in vantaggio nel punteggio, ma alla fine non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ora proveremo a conquistare la salvezza sabato, in casa contro il Torino, in una gara dall’importanza ...

Advertising

Spezia_1906 : ?? Seratona per #Pobega e co. ? Bocciato #Farias ?? Le pagelle dello #Spezia sui quotidiani #SampdoriaSpezia - infoitsport : Sampdoria-Spezia 2-2, le pagelle: Pobega protagonista, Verre e Keita gonfiano la rete - AnsaLiguria : Pari in casa Samp, Spezia avvicina la salvezza. Doppietta Pobega non basta, blucerchiati rimontano due volte #ANSA - primocanale : Sampdoria-Spezia 2-2, Verre e Keita neutralizzano il doppio Pobega - OdeonZ__ : Sampdoria-Spezia, le pagelle: Keita dà la scossa, 6,5. Pobega, gol e qualità: 7 -