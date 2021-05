LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando. Gruppo a 5? (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.40 Da segnalare il ritiro del velocista azzurro Manuel Belletti (Eolo Kometa). 14.36 91 km alla conclusione e 5’03” di ritardo del Gruppo. 14.34 Lo strappetto de Le Fornaci, al chilometro 65,7, introdurrà il primo GPM di giornata, l’ascesa umbra di seconda categoria di Forca di Gualdo (km 88,1). 14.31 Al momento Gino Mäder (Bahrain – Victorious) è la maglia rosa virtuale. 14.28 95 km al traguardo e 5’10” di vantaggio per gli otto fuggitivi. 14.25 Ricordiamo dunque i nomi degli otto fuggitivi: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Gino Mäder (Bahrain – Victorious), Matej Mohori? (Bahrain – Victorious),Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Dario ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.40 Da segnalare il ritiro del velocista azzurro Manuel Belletti (Eolo Kometa). 14.36 91 km alla conclusione e 5’03” di ritardo del. 14.34 Lo strappetto de Le Fornaci, al chilometro 65,7, introdurrà il primo GPM di giornata, l’ascesa umbra di seconda categoria di Forca di Gualdo (km 88,1). 14.31 Al momento Gino Mäder (Bahrain – Victorious) è la maglia rosa virtuale. 14.28 95 km al traguardo e 5’10” di vantaggio per glifuggitivi. 14.25 Ricordiamo dunque i nomi deglifuggitivi: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Gino Mäder (Bahrain – Victorious), Matej Mohori? (Bahrain – Victorious),Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Dario ...

giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Faenza - km 87 ?????Gruppo compatto ????? ?? Live: - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando. Gruppo a 5? - #d’Italia #tappa #DIRETTA:… - FREDOBZH35 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Visso - km 69 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche, @JimJanss… -