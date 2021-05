Israele dà il via all'invasione di terra della Striscia di Gaza (Di giovedì 13 maggio 2021) L'attacco di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno nella Striscia di Gaza è iniziato , lo confermano le stesse fonti di Tzahal. Una decisione conseguenza del continuo lancio di razzi. Razzi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) L'attacco di cielo e didell'esercito israeliano stanno nelladiè iniziato , lo confermano le stesse fonti di Tzahal. Una decisione conseguenza del continuo lancio di razzi. Razzi ...

fanpage : Israele si prepara all'invasione - fattoquotidiano : Striscia di Gaza, Usa bloccano dichiarazione del consiglio di sicurezza Onu. Israele oggi presenta i piani per un’i… - ShooterHatesYou : Cosa succede in Israele? Chi ha ragione? - rositadamiani : RT @EugenioCardi: +++ ULTIM'ORA: Sembrerebbe che #Israele stia entrando nella Striscia di Gaza via terra +++ Gravissimo. Molto pericoloso… - falcao_fo : RT @claudiocerasa: Con Israele oggi si sta senza se e senza ma (e senza fare i furbetti) -