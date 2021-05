Emergenza migranti, l’Ue ancora una volta ci aiuta soltanto a parole (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Italia annaspa, l’Europa finge di non vederla, confermando un atteggiamento di totale disinteresse nei confronti dei guai del nostro Paese. Colpito, nelle ultime settimane, da un boom senza precedenti di sbarchi, con l’isola di Lampedusa in grave difficoltà. E preoccupato dalla prospettiva, tratteggiata dagli 007, che altre 50-70 mila persone siano già pronte a salpare verso lo Stivale, ammassate al momento lungo le coste nordafricane. Mentre Draghi convocava così un tavolo a Palazzo Chigi con i vari Di Maio, Lamorgese e Guerini, l’indifferenza di Bruxelles emergeva ancora una volta, intollerabile. Mentre infatti si invocava la solidarietà europea nella gestione dell’Emergenza migranti, ecco arrivare la risposta, tiepidissima, della commissaria Ylva Johansson, che si è limitata ad accusare gli Stati africani: “Il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Italia annaspa, l’Europa finge di non vederla, confermando un atteggiamento di totale disinteresse nei confronti dei guai del nostro Paese. Colpito, nelle ultime settimane, da un boom senza precedenti di sbarchi, con l’isola di Lampedusa in grave difficoltà. E preoccupato dalla prospettiva, tratteggiata dagli 007, che altre 50-70 mila persone siano già pronte a salpare verso lo Stivale, ammassate al momento lungo le coste nordafricane. Mentre Draghi convocava così un tavolo a Palazzo Chigi con i vari Di Maio, Lamorgese e Guerini, l’indifferenza di Bruxelles emergevauna, intollerabile. Mentre infatti si invocava la solidarietà europea nella gestione dell’, ecco arrivare la risposta, tiepidissima, della commissaria Ylva Johansson, che si è limitata ad accusare gli Stati africani: “Il ...

mattino5 : 'Ogni volta che un buonista arriva al governo, c'è un trafficante di uomini che sorride e fa i soldi'… - GPeppe34N : RT @mattino5: 'Ogni volta che un buonista arriva al governo, c'è un trafficante di uomini che sorride e fa i soldi' @augustamontarul a #M… - DanieleMazza9 : RT @mattino5: 'Ogni volta che un buonista arriva al governo, c'è un trafficante di uomini che sorride e fa i soldi' @augustamontarul a #M… - RbBenzi : 'non esiste un' 'emergenza migranti', bensi' un'emergenza 'l'Italia non ha una politica estera, ha una diplomazia d… - AFAntoAnt : RT @GiovanniPaglia: Per alcuni giorni abbiamo scoperto che in Italia si muore di lavoro al ritmo di almeno due vittime al giorno. Poi la de… -