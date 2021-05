“Contro! Perché opporsi al governo dell’assembramento”, l’ultimo libro di Alessandro Di Battista (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria l’ultimo libro di Alessandro Di Battista. Si chiama “Contro! Perché opporsi al governo dell’assembramento” ed è edito da Paper First. “È un dovere conoscere il passato per proteggerci dal presente e ipotizzare il futuro – scrive Di Battista su Facebook – Nel libro ho messo insieme i conflitti di interesse tra finanza e politica, ho scritto della Trattativa Stato-mafia, ho ragionato di atlantismo ed europeismo, di geopolitica, di Medio Oriente. Come sempre ho preso posizioni nette, che scontenteranno qualcuno e attireranno i soliti attacchi. Amen”. E aggiunge: “Ho scritto questo libro Perché amo prendere ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreriadiDi. Si chiama “al” ed è edito da Paper First. “È un dovere conoscere il passato per proteggerci dal presente e ipotizzare il futuro – scrive Disu Facebook – Nelho messo insieme i conflitti di interesse tra finanza e politica, ho scritto della Trattativa Stato-mafia, ho ragionato di atlantismo ed europeismo, di geopolitica, di Medio Oriente. Come sempre ho preso posizioni nette, che scontenteranno qualcuno e attireranno i soliti attacchi. Amen”. E aggiunge: “Ho scritto questoamo prendere ...

