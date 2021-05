Chiara Ferragni e Fedez comprano la prima casa insieme | “Stanno ancora costruendo i nostri piani”

(Di giovedì 13 maggio 2021)hanno comprato una nuova. Ad annunciarlo, piuttosto entusiasta, è stata l’imprenditrice digitale, ovviamente sui social. “Abbiamo comprato la nostra. Unafamiliare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la nostradei sogni”, ha spiegatonelle Stories su Instagram. Dopo la nascita della piccola Vittoria, dunque, per i Ferragnez c’è aria di grandi cambiamenti: “La stiamoficando secondo igusti”, ha aggiunto la moglie di. Non si tratterà di una villa, ma di un appartamento: “Sono super contenta, perché ...

Con una serie di Instagram Stories, ha annunciato a tutti i suoi followers di aver comprato una nuova casa a Milano insieme a Fedez, che sarà pronta tra circa un anno. Ecco tutto ciò che ha rivelato ...Che dire poi del modello proposto dacollection ? Un cropped cardigan con bottoni gioiello , perfetto per essere sfoggiato con tutti i look da giorno e da sera. Disponibile in due ...Grande novità nella vita di Chiara Ferragni e Fedez, la nuova casa per tutta la famiglia. Ed è inutile dire che si parla di una dimora super ...Fedez e Chiara Ferragni hanno appena annunciato di essere pronti a cambiare casa dato che quella dove vivono adesso è in affitto: ma vi siete mai chiesti quanto pagano al mese? Andiamo a scoprire ...