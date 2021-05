Asma allergica | all' orizzonte un possibile vaccino per combatterla

Advertising

magicadespell78 : non vengo ' 'Perché?' Ma, santa pace, lo sai che sono allergica e che mi sento male, ma mi fai ste domande??? Poi… - RoxyRosaliaR : Da buona quale sono vi auguro una bella rinite allergica con asma e reazioni dermatologiche (quelle mai avute???) co… - ellygatta81 : @letymomi1 @cesarebrogi1 Io soffro di asma,rinite cronica non allergica e ho della sinusite. Sono in terapia con co… - Conaners91 : @jwspearbae Anche io le cambio spesso. Ma sono allergica anche al fumo e agli odori ?? Attualmente sento tutto tripl… - Conaners91 : @jwspearbae Certo, tutto l'anno! Ma purtroppo soffro d'asma bronchiale e questo periodo è abbastanza brutto. Sono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Asma allergica

ilmessaggero.it

Uno studio apparso di recente sulla rivista Nature Communications suggerisce la possibilità di sviluppare un vaccino contro l', un disturbo che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La soluzione made in Francia nasce dal lavoro in tandem dei laboratori Inserm e Pierre Bruhns, nonché dell'azienda ...Secondo quanto si apprende, la 40enne (che pare soffra dida anni) avrebbe accusato un broncospasmo, ovvero una reazione, immediatamente dopo la somministrazione della seconda dose di ...In Francia un vaccino pensato per trattare l'asma potrebbe portare a una svolta, con l’arrivo di un vaccino utile a milioni di persone ...La paziente è stata trasportata all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per ulteriori accertamenti ma le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione ...