Archeologia, la scoperta dei sommozzatori di Finanza: un coltello e una moneta del IV secolo dopo Cristo sul fondo del lago di Bolsena (Di giovedì 13 maggio 2021) Sorpresa durante l'esercitazione dei sommozzatori della Guardia di Finanza di Civitavecchia nel lago di Bolsena. I militari, con la collaborazione del personale subacqueo della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, hanno ritrovato nel lago di Bolsena un coltello e una moneta del IV secolo d.C grazie all'uso del metal detector. Nel video le immagini del ritrovamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

