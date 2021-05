Playoff Serie B: tabellone e date delle partite (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutto pronto per i Playoff di Serie B. Il regolamento e i match per raggiungere la Serie A: si comincia con Cittadella-Brescia Un solo posto disponibile per approdare in Serie A e sei squadre a contenderselo: mancano poche ore all’inizio dei Playoff di Serie B. Tante squadre agguerrite per raggiungere l’Empoli e la Salernitana nella massimo categoria. Le squadre partecipanti ai Playoff Serie B 3. MONZA 64 4. LECCE 62 5. VENEZIA 59 6. CITTADELLA 57 7. BRESCIA 56 8. CHIEVO 56 Regolamento play off Serie B La quarta e la quinta classificata prenderanno parte al secondo turno, mentre la quinta sfiderà l’ottava e la sesta la settima già a partire dal primo turno. Si gioca in casa del club meglio piazzato al termine del ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutto pronto per idiB. Il regolamento e i match per raggiungere laA: si comincia con Cittadella-Brescia Un solo posto disponibile per approdare inA e sei squadre a contenderselo: mancano poche ore all’inizio deidiB. Tante squadre agguerrite per raggiungere l’Empoli e la Salernitana nella massimo categoria. Le squadre partecipanti aiB 3. MONZA 64 4. LECCE 62 5. VENEZIA 59 6. CITTADELLA 57 7. BRESCIA 56 8. CHIEVO 56 Regolamento play offB La quarta e la quinta classificata prenderanno parte al secondo turno, mentre la quinta sfiderà l’ottava e la sesta la settima già a partire dal primo turno. Si gioca in casa del club meglio piazzato al termine del ...

