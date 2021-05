Mef | nel primo trimestre +15 | 3% nuove partite Iva

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mef nel

...degli altri cittadini comunitari possessori di immobilinostro Paese. Ecco perchè tale beneficio non è stato applicato lo scorso anno. Solo dopo l'ultima legge di Bilancio (178/20) ilha ...Per il momento questa eventualità è esclusa , non ci sono prove che indicano che ilvoglia andare in questa direzione, nonostante i timori di alcuni cittadini. Efrattempo si avvicina la data ...Incontro alla Camera fra Chiacchio (Giocare legale) e Boschi (Italia viva), che assicura il proprio sostegno per la rapida riapertura delle attività di gioco legale.Quello che indaga della Guardia di finanza… il generale… ce lo abbiamo messo noi. Queste parole, pronunciate dal sottosegretario al MEF Claudio Durigon e riprese dall'ottima testata Fanpage, che ringr ...