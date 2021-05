**Calcio: Uefa, aperta indagine su Juve, Real Madrid e Barcellona** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nyona, 12 mag. – (Adnkronos) – L’Uefa ha annunciato di aver aperto un’indagine su Juventus, Real Madrid e Barcellona riguardo il progetto Superlega. La commissione disciplinare contesta una possibile violazione delle normative da parte dei tre club, gli unici che non hanno ufficialmente abbandonato il progetto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nyona, 12 mag. – (Adnkronos) – L’ha annunciato di aver aperto un’suntus,e Barcellona riguardo il progetto Superlega. La commissione disciplinare contesta una possibile violazione delle normative da parte dei tre club, gli unici che non hanno ufficialmente abbandonato il progetto. L'articolo CalcioWeb.

