Cagliari | Semplici | ' Delusione | si poteva fare di più'

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Cagliari: Semplici, potevamo fare qualcosa in più: (ANSA) - CAGLIARI, 12 MAG - Un punto di soffere… - watermelonrec : RT @AleCat_91: CAGLIARI - FIORENTINA 0-0: PIVOT SALVEZZA! - sportli26181512 : Cagliari, Semplici: 'Buon punto, ma ci è mancato coraggio. Ora l'ultimo sforzo' - CentotrentunoC : #CagliariFiorentina ?? SALA STAMPA ?? Le parole di Leonardo #Semplici in conferenza stampa dopo il pareggio a reti i… - sportface2016 : #SerieA | #CagliariFiorentina 0-0, le dichiarazioni del tecnico rossoblù Leonardo #Semplici -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

Le parole di Leonardoal termine della partita- Fiorentina conclusasi per 0 - 0. Il pareggio non basta per la salvezza Leonardo, tecnico del, ha parlato al termine di- Fiorentina. Le parole del tecnico rossoblù. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI MODULO ...Lo ha dichiarato il tecnico del, Leonardoai microfoni di Dazn dopo la gara con la Fiorentina : "Avremmo potuto proporre di più, questo punto deve darci fiducia ma per arrivare all'...Primo evento in programma, la première del film “Grazia Deledda la rivoluzionaria” di Cecilia Mangini, che verrà trasmesso ...Il tecnico: "Avevamo davanti una buona squadra che non ci ha lasciato spazi. Avremmo potuto proporre di più, questo punto deve darci fiducia" ...