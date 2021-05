Augsburg | il viaggio del Giubileo nella città di Mozart

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ottocento anni fa fu la prima chiesa dei francescani in Germania e cinque secoli più tardi il suo organo fu suonato da. Appuntamento ad, Augusta, l'unicaiana in Germania, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Augsburg viaggio

IL GIORNO

Valori di tolleranza che sono alla base, ancor oggi, della pacifica convivenza di religioni ed etnie diverse nella città di. Sono in programma, per il Giubileo, l'esecuzione di una serie di ...Più tardi, trovandosi inper Parigi nel 1777, suo figlio Wolfgang Amadeus Mozart fece sosta ade suonò l'organo della basilica donato da Jakob Fugger, il Giovane. Nello stesso ...Ottocento anni fa fu la prima chiesa dei francescani in Germania e cinque secoli più tardi il suo organo fu suonato da Mozart. Appuntamento ad Augsburg, Augusta, l'unica città mozartiana in Germania, ...Da Lilibeo a Messina, da Segesta a Siracusa, da Selinunte ad Agrigento, la Sicilia, continua a lavorare alla ricerca della propria storia: sono tantissimi i cantieri attivi in cui si stanno svolgendo ...