AstraZeneca, stop definitivo in Norvegia. Sospeso J&J (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Norvegia rinuncia al vaccino anti covid di AstraZeneca e sospende quello di Johnson & Johnson. Il primo ministro Erna Solberg ha annunciato la rinuncia definitiva all’uso di AstraZeneca nella sua campagna vaccinale contro il coronavirus sulla base delle raccomandazioni degli esperti dell’Istituto norvegese di pubblica salute (Fhi), favorevoli ad escludere dalla campagna il prodotto anglo-svedese e anche quello di Johnson&Johnson a causa di rari gravi effetti collaterali. La Norvegia ha Sospeso l’uso di AstraZeneca l’11 marzo in via precauzionale, dopo che 138.000 persone avevano ricevuto una prima dose. Per quanto riguarda Johnson & Johnson, l’uso rimane Sospeso ma il prodotto non è stato al momento escluso dalla campagna vaccinale. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) Larinuncia al vaccino anti covid die sospende quello di Johnson & Johnson. Il primo ministro Erna Solberg ha annunciato la rinuncia definitiva all’uso dinella sua campagna vaccinale contro il coronavirus sulla base delle raccomandazioni degli esperti dell’Istituto norvegese di pubblica salute (Fhi), favorevoli ad escludere dalla campagna il prodotto anglo-svedese e anche quello di Johnson&Johnson a causa di rari gravi effetti collaterali. Lahal’uso dil’11 marzo in via precauzionale, dopo che 138.000 persone avevano ricevuto una prima dose. Per quanto riguarda Johnson & Johnson, l’uso rimanema il prodotto non è stato al momento escluso dalla campagna vaccinale. L'articolo ...

Advertising

sunrisesrose : RT @CCKKI: #AstraZeneca, #stop #definitivo in #Norvegia. Sospeso #JohnsonandJohnson. L'annuncio del paese sui due vaccini anti covid legat… - globalistIT : Ecco perché Oslo ha deciso così #Norvegia #astrazeneca #stop - liberenotizie : AstraZeneca, stop definitivo in Norvegia. Sospeso J&J. Adnkronos - ultimora - lucma66 : RT @CCKKI: #AstraZeneca, #stop #definitivo in #Norvegia. Sospeso #JohnsonandJohnson. L'annuncio del paese sui due vaccini anti covid legat… - ilmeteoit : #LOMBARDIA: #STOP alle #Prime #DOSI del #VACCINO #ASTRAZENECA. Vi spieghiamo il #MOTIVO -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca stop AstraZeneca, stop definitivo in Norvegia. Sospeso J&J La Norvegia rinuncia al vaccino anti covid di AstraZeneca e sospende quello di Johnson & Johnson. Il primo ministro Erna Solberg ha annunciato la rinuncia definitiva all'uso di AstraZeneca nella sua campagna vaccinale contro il coronavirus sulla base delle raccomandazioni degli esperti dell'Istituto norvegese di pubblica salute (Fhi), favorevoli ad escludere dalla campagna ...

Vaccino Pfizer, richiamo fino a 42 giorni? L'Ema: 'Nei test clinici somministrazione prevista. Informazioni sono nel bugiardino' ... finito nella bufera dopo lo stop arrivato dal Brasile. 'Le ispezioni che riguardano le pratiche ... 'Autorizzato in 64 paesi' Infine una dichiarazione anche su Astrazeneca : 'Non abbiamo indicazioni ...

AstraZeneca: cosa succede dopo lo stop della Ue Il Sole 24 ORE AstraZeneca, stop definitivo in Norvegia. Sospeso J&J La Norvegia rinuncia al vaccino anti covid di AstraZeneca e sospende quello di Johnson & Johnson. Il primo ministro Erna Solberg ha annunciato la rinuncia definitiva all’uso di AstraZeneca nella sua c ...

In Norvegia stop definitivo al vaccino AstraZeneca La Norvegia ha seguito le orme di altri paesi del Nord Europa, la Danimarca in testa, ed ha deciso di bloccare in maniera definitiva la somministrazione dei vaccini anti-Covid di AstraZeneca a causa d ...

La Norvegia rinuncia al vaccino anti covid die sospende quello di Johnson & Johnson. Il primo ministro Erna Solberg ha annunciato la rinuncia definitiva all'uso dinella sua campagna vaccinale contro il coronavirus sulla base delle raccomandazioni degli esperti dell'Istituto norvegese di pubblica salute (Fhi), favorevoli ad escludere dalla campagna ...... finito nella bufera dopo loarrivato dal Brasile. 'Le ispezioni che riguardano le pratiche ... 'Autorizzato in 64 paesi' Infine una dichiarazione anche su: 'Non abbiamo indicazioni ...La Norvegia rinuncia al vaccino anti covid di AstraZeneca e sospende quello di Johnson & Johnson. Il primo ministro Erna Solberg ha annunciato la rinuncia definitiva all’uso di AstraZeneca nella sua c ...La Norvegia ha seguito le orme di altri paesi del Nord Europa, la Danimarca in testa, ed ha deciso di bloccare in maniera definitiva la somministrazione dei vaccini anti-Covid di AstraZeneca a causa d ...