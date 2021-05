Vaccinata con più dosi di vaccino anti-Covid a Massa Carrara: le dosi erano 4, la precisazione sull’errore (Di martedì 11 maggio 2021) Il caso dell’errore nella vaccinazione di una 23enne tirocinante di Psicologia clinica a Massa Carrara, a cui sono state somministrate più dosi di vaccino anti-Covid, ha destato clamore e apprensione. Arriva però una notizia confortante per la giovane, che in realtà avrebbe ricevuto 4 dosi e non 6, come inizialmente emerso. 4 dosi di vaccino a una 23enne a Massa Carrara: la nota dell’Asl Sono 4 e non 6 le dosi di Pfizer somministrate alla giovane di 23 anni a Massa Carrara. Un errore su cui si è espressa l’Asl Toscana Nord Ovest in una nota in cui sono chiariti alcuni contorni ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021) Il caso dell’errore nella vaccinazione di una 23enne tirocinante di Psicologia clinica a, a cui sono state somministrate piùdi, ha destato clamore e apprensione. Arriva però una notizia confortante per la giovane, che in realtà avrebbe ricevuto 4e non 6, come inizialmente emerso. 4dia una 23enne a: la nota dell’Asl Sono 4 e non 6 ledi Pfizer somministrate alla giovane di 23 anni a. Un errore su cui si è espressa l’Asl Toscana Nord Ovest in una nota in cui sono chiariti alcuni contorni ...

Advertising

antoguerrera : E con oltre metà della popolazione in UK vaccinata con AstraZeneca, ricordiamo. - LeonebonCettina : RT @MantiniRita: @_senzatesta Ti racconto la mia storia. Io, vaccinata con la prima dose AZ sono sopravvissuta al contagio, giunto a casa d… - rotre54 : RT @francycognato: Lei è LULU' Era una cucciola adorabile,ma 'non scelta' Oggi ha 3 anni,ma ha ancora il cuore di una cucciola giocherellon… - Valessiabi : RT @francycognato: Lei è LULU' Era una cucciola adorabile,ma 'non scelta' Oggi ha 3 anni,ma ha ancora il cuore di una cucciola giocherellon… - Flavr7 : RT @Adnkronos: Vaccinata con sei dosi per errore, #Pfizer: 'Non sappiamo che succederà'. #Covid -