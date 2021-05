Rugby | Fir | Pacini confermato direttore tecnico

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Danieleha assunto in via definitiva il ruolo didella Federazione Italianache aveva ricoperto, ad interim, a partire dallo scorso 15 marzo. Ilromano, in precedenza Responsabile delnazionale, ha informato il Presidente federale della propria disponibilità a proseguire a tempo pieno nell’incarico conferitogli dal Consiglio Federale all’inizio del proprio mandato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...nuovo impulso al nostroal pari del rilancio in tempi brevi della nostra Nazionale Maschile, le cui fondamenta stiamo ponendo proprio in questi giorni" ha dichiarato il Presidente della, ......azzurra che accomuna la portabandiera azzurra di Londra 2012 al capitano di Italrugby alla...vagliare dettagliatamente proposte e iniziative a sostegno del movimento rugbistico nazionale che...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Daniele Pacini ha assunto in via definitiva il ruolo di Direttore Tecnico della Federazione Italiana Rugby che aveva ricoperto, ad interim, a partire dallo scorso 15 marzo.Il milanese e l’argentino confermati nel cuore dei trequarti dei Leoni. Pavanello: «Mix perfetto tra attacco e difesa» ...