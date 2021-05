Morte della piccola Iolanda condannati Imma e Giuseppe (Di martedì 11 maggio 2021) condannati in primo grado i genitori della bimba di otto mesi morta, nel giugno del 2019, in un’abitazione di Sant’Egidio del Monte Albino. I giudici della Corte di Assise di Salerno, hanno inflitto l’ergastolo a Giuseppe Passariello e 24 anni di reclusione a Immacolata Monti genitori della piccola, deceduta nella notte tra il 21 e il 22 giugno di due anni fa, a Sant’Egidio del Monte Albino. Entrambi i genitori sono originari di Pagani. Ora, si attendono le motivazioni che arriveranno entro 90 giorni. Nell’ultima udienza, che si era tenuta alla fine di marzo, I due, avevano ricostruito con frasi confuse quanto avvenuto nella notte del delitto. La bimba venne uccisa, a soli 8 mesi, nell’estate del 2019. La Procura nocerina considera come arma del delitto un cuscino. Per ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 maggio 2021)in primo grado i genitoribimba di otto mesi morta, nel giugno del 2019, in un’abitazione di Sant’Egidio del Monte Albino. I giudiciCorte di Assise di Salerno, hanno inflitto l’ergastolo aPassariello e 24 anni di reclusione acolata Monti genitori, deceduta nella notte tra il 21 e il 22 giugno di due anni fa, a Sant’Egidio del Monte Albino. Entrambi i genitori sono originari di Pagani. Ora, si attendono le motivazioni che arriveranno entro 90 giorni. Nell’ultima udienza, che si era tenuta alla fine di marzo, I due, avevano ricostruito con frasi confuse quanto avvenuto nella notte del delitto. La bimba venne uccisa, a soli 8 mesi, nell’estate del 2019. La Procura nocerina considera come arma del delitto un cuscino. Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte della Gerusalemme, ora è guerra: scontro Israele - Hamas, morti e feriti Se infatti le Brigate al Quds, braccio armato della Jihad islamica, lamentano la morte di due suoi comandanti, e Hamas ha perso 15 suoi combattenti, anche i civili hanno pagato dazio all'escalation ...

SPARATORIA SCUOLA KAZAN: MORTI E FERITI/ Arrestato l'assalitore: forse neanche 18enne ... ha detto Dilyara Samigullina, che stava passando davanti all'edificio scolastico al momento della ... di Dario D'Angelo) Monaco giustiziato dopo condanna a morte/ Egitto, accusato di omicidio di Vescovo ...

Il giallo della morte della regina degli Zulu AGI - Agenzia Italia Covid: cala numero morti in Brasile, 889 nelle ultime 24 ore SAN PAOLO, 11 MAG - Il Brasile ha registrato 889 morti e 25.200 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di vittime e contagi rispettivamente a 423.229 e 15.209.990, secondo qua ...

Il presidente Mattarella: “l'arte è una parte irrinunciabile della vita sociale” Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto stamani alla presentazione delle candidature ai David di Donatello 2021 e ha sottolineato che l’arte non è un qualcosa di aggiuntivo pe ...

