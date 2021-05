Furto di armi nel Casertano, ritrovate in locali del centro storico di Montesarchio (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Un fucile, munizioni di grosso calibro, coltelli a serramanico e altre munizioni provenienti da un Furto nel Casertano sono state trovate dal personale della polizia municipale del Comune di Montesarchio guidato dal Comandante Serafino Mauriello durante un’indagine. Le armi e le munizioni sono state trovate in locali in zone di difficile accesso del centro storico. Indagini ancora in corso con una persona proveniente dal napoletano denunciata. “Il sindaco Damiano e il consigliere Gaetano Mauriello, delegato alla polizia municipale, hanno seguito le attività a stretto contatto con il comandante Serafino Mauriello, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità e l’attenzione che sta ponendo in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Un fucile, munizioni di grosso calibro, coltelli a serramanico e altre munizioni provenienti da unnelsono state trovate dal personale della polizia municipale del Comune diguidato dal Comandante Serafino Mauriello durante un’indagine. Lee le munizioni sono state trovate inin zone di difficile accesso del. Indagini ancora in corso con una persona proveniente dal napoletano denunciata. “Il sindaco Damiano e il consigliere Gaetano Mauriello, delegato alla polizia municipale, hanno seguito le attività a stretto contatto con il comandante Serafino Mauriello, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità e l’attenzione che sta ponendo in ...

