David di Donatello 2021: la figlia di Mattia Torre emoziona ricevendo il premio vinto dal padre (Di martedì 11 maggio 2021) I David di Donatello 2021 ha regalato momenti di grande commozione grazie a Emma, la figlia di Mattia Torre, che ha ricordato il padre, vincitore grazie a Figli. Mattia Torre ha vinto il David di Donatello 2021 nella categoria Miglior Sceneggiatura Originale con il lavoro compiuto per il film Figli e a ritirare il premio è stata sua figlia Emma che ha emozionato la platea di star del cinema e il pubblico a casa. Lo sceneggiatore è morto prematuramente il 19 luglio 2019 dopo una lunga malattia. A salire sul palco dei riconoscimenti assegnati dell'Accademia del Cinema Italiano è stata quindi la figlia di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021) Idiha regalato momenti di grande commozione grazie a Emma, ladi, che ha ricordato il, vincitore grazie a Figli.haildinella categoria Miglior Sceneggiatura Originale con il lavoro compiuto per il film Figli e a ritirare ilè stata suaEmma che hato la platea di star del cinema e il pubblico a casa. Lo sceneggiatore è morto prematuramente il 19 luglio 2019 dopo una lunga malattia. A salire sul palco dei riconoscimenti assegnati dell'Accademia del Cinema Italiano è stata quindi ladi ...

Advertising

RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - Corriere : David di Donatello 2021, Laura Pausini apre la serata cantando «Io Sì» - Il racconto in diretta - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - millielovessuga : RT @heypautik: pensate essere LAURA PAUSINI vincere il golden globe, premio internazionale; essere nominati agli oscar, premio più importan… - GFucci58 : RT @WARNERMUSICIT: Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto e ill… -