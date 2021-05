Concorso Tecnici al Sud | pochissimi i giovani tra gli ammessi

Leggi su leggioggi

(Di martedì 11 maggio 2021) Manca ormai meno di un mese alla prova scritta delper 2.800al Sud, che ha visto una straordinaria partecipazione. Sono oltre 81.000 infatti i candidati che hanno presentato domanda, mentre il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha fatto sapere che i candidati che accederanno alle prove saranno 8.582, di cui 182 ex aequo. Tra i candidati che accederanno alle prove, si legge in un articolo di PA Magazine che cita i rilevamenti di Formez Pa, gli under 30 sono appena il 4,3%. La percentuale varia dal 7% per ilper espertiallo 0,5% delper esperti in progettazione e animazione territoriale. Dati significativi, che indicano come la valutazione iniziale dei titoli valida come preselezione si trovi a penalizzare fortemente iche ...