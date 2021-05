Calciomercato Milan | svolta per Donnarumma - Triplo affare con la Champions

Advertising

Gazzetta_it : Gigio, Tomori, Vlahovic: con la Champions 50 milioni per il triplo colpo del #Milan - Gazzetta_it : #Donnarumma e #Milan una notte per ritrovarsi: la #Juve sembra più lontana. E sotto traccia... - Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - Milannews24_com : Calciomercato Milan LIVE: spinta Champions per il mercato rossonero - cmercatoweb : ???? #Milan, serve un rinforzo in attacco: #Ibra non basta più, e #Mandzukic è un flop. Le idee della dirigenza per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo La presenza in campo di Salvatore Sirigu nella partita di domani sera tra il Torino e ilnon è sicura. E non certo per scelta tecnica: nel match contro il Verona il portiere granata ha subito una contusione al ginocchio. Ha comunque portato a termine l'incontro ma è poi uscito dal ......il crollo della Juventus di Pirlo contro il. Focus sul futuro di Andrea Pirlo e in particolare di Cristiano Ronaldo. Ecco il commento del giornalista e tutti gli aggiornamenti di. ...Per la prossima stagione, il Milan dovrà intervenire sul calciomercato per un rinforzo in attacco, ma non c'è solo il big di Serie A ...Juventus, arriverà uno tra Zidane, Allegri e Gattuso: le ultime. La Juventus lavora per trovare un nuovo allenatore. In attesa di capire se i bianconeri giocheranno o meno la Cha ...