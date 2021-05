Roma | esame di spagnolo per Giorgi

(Di lunedì 10 maggio 2021) (wc) Nuria Brancaccio/Lucia Bronzetti (IT) 60 60 (wc) Giulia Gatto - Monticone/Anna Turati (ITA) b. Lyudmyla Kichenck/Jelena Ostapenko (UKR/LAT) 63 62 (wc) Irina Camelia Begu/Sara Errani (ROU/ITA) c. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma esame

Per Elisabetta Cocciaretto è invece la terza presenza a, sempre sconfitta al primo turno: la 20enne di Fermo, n.111 WTA (best ranking eguagliato), deve vedersela al primo turno con la ...brucia e loro continuano a giocare sulle piste ciclabili. Ad ottobre finalmente quest'incubo terminera'". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.Tutto facile per Jannik Sinner nel debutto agli Internazionali di Roma, al Foro Italico. L'altoatesino infatti ha liquidato la pratica contro ...Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su nuovi casi, morti, terapie intensive e ricoveri. Toscana +481, Veneto +247 ...