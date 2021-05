Petrolio in rialzo dopo il cyberattacco all’oleodotto (Di lunedì 10 maggio 2021) dopo il cyberattacco che ha colpito la società Colonial Pipeline, i prezzi del Petrolio sono in rialzo. Il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza e nelle indagini è stato coinvolto anche l’FBI. Le autorità pensano che dietro all’attacco ci sia un’organizzazione criminale conosciuta con il nome di DarkSide. cyberattacco al Colonial Pipeline: Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021)ilche ha colpito la società Colonial Pipeline, i prezzi delsono in. Il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza e nelle indagini è stato coinvolto anche l’FBI. Le autorità pensano che dietro all’attacco ci sia un’organizzazione criminale conosciuta con il nome di DarkSide.al Colonial Pipeline:

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Borse europee contrastate. Positiva Piazza Affari Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,49%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,89%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'...

Petrolio, gli Usa si scoprono vulnerabili. Tenaris vola Il petrolio non fa del resto altro che seguire l'andamento dell' indice Bloomberg delle commodity (94,0 punti) che ha toccato i nuovi massimi dal 2015 al settimo giorno consecutivo di rialzo, siamo ...

Petrolio: in rialzo, Wti a 65,10 dollari al barile ANSA Nuova Europa Borse europee contrastate. Positiva Piazza Affari (Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Gli investitori guardano al rally della materie prime ...

Colonial Pipeline, che cosa è successo negli Usa (e al petrolio) Petrolio in rialzo dopo cyberattacco a Colonial Pipeline, uno dei più grandi operatori di gasdotti americani. La società costretta a chiudere l’intera rete Ancora in rialzo i prezzi del petrolio a cau ...

