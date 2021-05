Internazionali BNL d’Italia 2021 | Mager batte De Minar in due set

(Di lunedì 10 maggio 2021) Uno scatenato Gianluca, numero 90 Atp, ha battuto in due set (6-4, 6-3) il numero 23 al mondo Alex Denel primo turno degliBNL, ottenendo il pass per i sedicesimi di finale dove affronterà il vincente tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils, match in programma domani. LA PARTITA – Nel primo setottiene subito un break nel terzo game, ma l’australiano risponde immediatamente strappandogli la battuta e rimettendo in pari il punteggio. Nel nono set, dopo cinque giochi giocati sul filo dell’equilibrio, l’azzurro ottiene il secondo break, fondamentale per portarsi a casa il primo parziale. Secondo set che comincia in salita per, che perde il servizio nel secondo game. Ma la reazione è immediata e dopo aver ottenuto il contro ...

live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Gianluca Mager beat Alex De Minaur 6-4, 6-3 - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: @verazvonareva beat Christina McHale 6-3, 6-0 - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Maria Sakkari beat Polona Hercog 7-6, 3-6, 6-2 - ShiulinS : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Petra Kvitova beat @MagdaLinette 1-6, 6-0, 6-2 - ShiulinS : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Iga Swiatek won, Alison Riske retired (5-4) -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL

Livello altissimo e grandi aspettative di gioco al top, per questa edizione degli Internazionali BNL d'Italia, alla quale prenderanno parte tutti i big, con l'unica eccezione di Federer.