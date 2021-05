Che Tempo Che Fa, Mara Venier: “Mi chiudevo in bagno e mi lavavo con l’Ajax, non sopportavo le prese in giro per la mia pelle scura” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ero bruttissima. Ho ancora un colore di pelle ambrato, ma quando ero piccola venivo presa in giro. Mi dicevano: ‘Ma tuo papà è marocchino?’, pensando che fosse un uomo di colore. Io tornavo a casa, mi chiudevo in bagno e mi lavavo con l’Ajax. Mia sorella invece era bionda e bellissima, io ero Calimero”. Questa è la drammatica confessione fatta da Mara Venier a Fabio Fazio: la conduttrice è stata ospite della puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 9 maggio e nel corso dell’intervista si è lasciata andare ai ricordi, rivelando aneddoti personali sul suo passato. Come questo, appunto. “Mi sono sposata a 17 anni ed ero incinta di Elisabetta, ma non sono stata mai giudicata. C’era una certa mentalità all’epoca, ma i miei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ero bruttissima. Ho ancora un colore diambrato, ma quando ero piccola venivo presa in. Mi dicevano: ‘Ma tuo papà è marocchino?’, pensando che fosse un uomo di colore. Io tornavo a casa, miine micon. Mia sorella invece era bionda e bellissima, io ero Calimero”. Questa è la drammatica confessione fatta daa Fabio Fazio: la conduttrice è stata ospite della puntata di CheChe Fa andata in onda domenica 9 maggio e nel corso dell’intervista si è lasciata andare ai ricordi, rivelando aneddoti personali sul suo passato. Come questo, appunto. “Mi sono sposata a 17 anni ed ero incinta di Elisabetta, ma non sono stata mai giudicata. C’era una certa mentalità all’epoca, ma i miei ...

