Sant'Elpidio a Mare, Pupi Avati presenta il suo libro "L'archivio del diavolo" ... scomparso mentre indagava sull'omici­dio commesso da un ragazzino, lasciando dietro di sé una compromettente valigia di documenti. Con il ritrovamento di ben due cadaveri di incerta attribuzione, il ...

Cadaveri in valigia, chiesta la revoca degli arresti della 36enne LA NAZIONE Coppia fatta a pezzi in valigia: per Elona Kalesha istanza di scarcerazione Hanno chiesto la revoca degli arresti, gli avvocati Antonio D'Orzi e Federico Febbo, difensori di Elona Kalesha, la 36enne di origine albanese detenuta da dicembre a Sollicciano per il duplice omicidi ...

Uccisa e data alle fiamme, Ylenia aveva scelto Viterbo per ricominciare ?Un quartiere popolare di una piccola cittadina non è riuscito a salvare la vita a Ylenia Lombardo. La 33enne trovata carbonizzata nel suo appartamento in affitto di San Paolo Bel ...

