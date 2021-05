Ue | Bernini | ‘servono riforme profonde’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Oggi è il compleanno dell’Europa e insieme l’avvio della Conferenza sul futuro dell’Unione. L’idea dei Padri fondatori ci ha donato 70 anni di pace, di libertà e di sviluppo, ed è un percorso che va reso irreversibile. Ma per andare avanti è il momento di riformare in profondità un’istituzione che resta divisa tra chi la considera una somma di interessi nazionali e chi la intende invece come il superamento definitivo degli interessi nazionali”. Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.