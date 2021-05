Furia Vigorito: 'Rigore? Solo Mazzoleni non l'ha visto. Uccide le squadre del Sud' (Di domenica 9 maggio 2021) 'Tutti hanno visto il Rigore, tranne Mazzoleni', il presidente del Benevento Vigorito è furioso davanti ai microfoni dopo la sconfitta subita contro il Cagliari. Il Rigore su Viola per l'intervento di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 maggio 2021) 'Tutti hannoil, tranne', il presidente del Beneventoè furioso davanti ai microfoni dopo la sconfitta subita contro il Cagliari. Ilsu Viola per l'intervento di ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Benevento Furia #Vigorito: 'Rigore? Solo #Mazzoleni non l'ha visto, uccide le squadre del Sud' #BeneventoCagliari https://… - MilanClubAlanno : RT @sportface2016: +++#Benevento, #Vigorito è una furia: 'Tutta l'#Italia tranne #Mazzoleni hanno visto che era rigore. Mi sono arrivati me… - gaetanostaglian : RT @tuttonapoli: Furia Vigorito a Sky: “Mazzoleni ammazza noi ed il Napoli! Sull’intensità il VAR non interviene, come Osimhen!” https://t.… - Salvato95551627 : RT @antonio_gaito: Furia #Vigorito a Sky: “#Mazzoleni ammazza noi ed il #Napoli! Sull’intensità il VAR non interviene, come Osimhen!” https… - martxlam : RT @sportface2016: +++#Benevento, #Vigorito è una furia: 'Tutta l'#Italia tranne #Mazzoleni hanno visto che era rigore. Mi sono arrivati me… -