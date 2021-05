Attacco Hacker, chiude un importante oleodotto negli Stati Uniti (Di domenica 9 maggio 2021) Uno dei più grandi oleodotti degli Stati Uniti, che trasporta benzina raffinata e carburante per aerei dal Texas lungo tutto la costa orientale fino a New York, è stato costretto a chiudere dopo essere stato colpito da un Attacco Hacker, come rivela il New York Times. Malware (Adobe Stock)L’operatore del sistema, Colonial Pipeline, ha dichiarato di aver chiuso le sue 5.500 miglia di oleodotto rappresentanti il 45% delle forniture di carburante della East Coast, nel tentativo di contenere la violazione sulle sue reti di computer. L’oleodotto di Colonial Pipeline trasporta 2,5 milioni di barili ogni giorno Colonial Pipeline, oleodotto chiuso per Attacco Hacker (Adobe Stock)Già venerdì scorso c’erano ... Leggi su computermagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Uno dei più grandi oleodotti degli, che trasporta benzina raffinata e carburante per aerei dal Texas lungo tutto la costa orientale fino a New York, è stato costretto are dopo essere stato colpito da un, come rivela il New York Times. Malware (Adobe Stock)L’operatore del sistema, Colonial Pipeline, ha dichiarato di aver chiuso le sue 5.500 miglia dirappresentanti il 45% delle forniture di carburante della East Coast, nel tentativo di contenere la violazione sulle sue reti di computer. L’di Colonial Pipeline trasporta 2,5 milioni di barili ogni giorno Colonial Pipeline,chiuso per(Adobe Stock)Già venerdì scorso c’erano ...

