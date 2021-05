Pole n.100 per Hamilton, Ferrari in seconda fila con Leclerc (Di sabato 8 maggio 2021) MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – Centesima Pole position in carriera per Lewis Hamilton. Al Gran Premio di Spagna sarà il pilota britannico della Mercedes a partire dalla prima casella raggiungendo l'incredibile traguardo delle 100 Pole. In prima fila anche la Red Bull di Max Verstappen, staccato di appena 36 millesimi, mentre è terza l'altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0?132), che sarà affiancato in seconda fila dalla Ferrari di un ottimo Charles Leclerc. A seguire Esteban Ocon (Alpine) e l'altra Rossa di Carlos Sainz, settimo Daniel Ricciardo (McLaren), ottavo Sergio Perez (Red Bull), nono Lando Norris (McLaren) e decimo Fernando Alonso (Alpine). Fuori dalla top-10 entrambi i piloti Aston Martin, Lance Stroll (11°) e Sebastian Vettel (13°), di mezzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – Centesimaposition in carriera per Lewis. Al Gran Premio di Spagna sarà il pilota britannico della Mercedes a partire dalla prima casella raggiungendo l'incredibile traguardo delle 100. In primaanche la Red Bull di Max Verstappen, staccato di appena 36 millesimi, mentre è terza l'altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0?132), che sarà affiancato indalladi un ottimo Charles. A seguire Esteban Ocon (Alpine) e l'altra Rossa di Carlos Sainz, settimo Daniel Ricciardo (McLaren), ottavo Sergio Perez (Red Bull), nono Lando Norris (McLaren) e decimo Fernando Alonso (Alpine). Fuori dalla top-10 entrambi i piloti Aston Martin, Lance Stroll (11°) e Sebastian Vettel (13°), di mezzo ...

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - berth_al : Pole numero 100 in carriera.. non è un caso,non è fortuna.. è classe.. complimenti @LewisHamilton - Barbara68545184 : RT @RaiNews: Per il britannico è la pole numero 100 in carriera - pins_a_roulette : Il video che ha messo Giggio per le 100 pole - tunneldisco : ??? GP Spagna: sono 100 pole per Lewis Hamilton! -