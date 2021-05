La protesta spiazza Abu Mazen | il rinvio del voto ora è un boomerang

(Di sabato 8 maggio 2021) L’Accordo di Abramo, tra Israele e quattro paesi arabi, nelle analisi e previsioni di molti, doveva ridisegnare il sistema di alleanze regionali e cancellare la questione palestinese. Mai come in questi giorni mostra i suoi limiti. La sollevazione dei palestinesi contro la confisca e le demolizioni delle loro case a Gerusalemme, nel cuore della città che Donald Trump, contro le risoluzioni internazionali, ha riconosciuto nel 2017 come la capitale di Israele, conferma che la madre di tutti i conflitti in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AttilioDeCol : RT @kekko_molise87: @PressingReal un grande @massimozampini quando all'improvviso la verità spiazza tutti. Che poi la cosa più ridicola é c… - airportman75 : RT @kekko_molise87: @PressingReal un grande @massimozampini quando all'improvviso la verità spiazza tutti. Che poi la cosa più ridicola é c… - ilgiocodelcalci : RT @kekko_molise87: @PressingReal un grande @massimozampini quando all'improvviso la verità spiazza tutti. Che poi la cosa più ridicola é c… - davide_campana : RT @kekko_molise87: @PressingReal un grande @massimozampini quando all'improvviso la verità spiazza tutti. Che poi la cosa più ridicola é c… - gianmancho1 : RT @kekko_molise87: @PressingReal un grande @massimozampini quando all'improvviso la verità spiazza tutti. Che poi la cosa più ridicola é c… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta spiazza

Il Manifesto

Sul dischetto va dunque Insigne, cheReina, siglando il vantaggio della squadra di Gattuso. ... Luis Alberto cade in area dopo un lieve contatto con il difensore,, ma Di Bello lascia ...... in segno di, bisognava 'disertare' la Nord. Così ci convinsero ad andare alla sud. ... la signorilità e la sportività di Paolo Pulici: esecuzione perfetta cheil portiere ma neanche ...EA Sports spiazza tutti e annuncia il Team Of The Season della Premier League con 24 ore di anticipo. L'evento dei TOTS è iniziato venerdì scorso e avrebbe dovuto seguire una cadenza settimanale, ma c ...NAPOLI – Duro colpo dei carabinieri al clan “Sibillo”, uno dei gruppi camorristici del centro di Napoli, retto tra il 2013 e il 2015 dai fratelli Pasquale ed Emanuele Sibillo, facente parte della cosi ...