La cancel culture esiste ed è un problema, Biancaneve o meno (di S. Mentana) (Di sabato 8 maggio 2021) Che il dibattito intorno al bacio non consensuale tra Biancaneve e il principe abbia avuto una risonanza superiore alla notizia da cui tutto è partito, possiamo considerarlo un fatto. Questo non significa che il fenomeno definito “cancel culture” sia un’invenzione di questa o quell’altra parte politica. Perché, al contrario, è un fatto che siano state abbattute e vandalizzate statue di Cristoforo Colombo e Winston Churchill, è un fatto che San Francisco abbia deciso di rimuovere i nomi di George Washington e Abramo Lincoln dalle scuole della città, è un fatto che la scrittrice olandese Marjeke Lucas Rijnveld abbia dovuto rinunciare, in quanto bianca, a tradurre le poesie dell’afroamericana Amanda Gorman, ma gli esempi potrebbero essere molti di più. Da giorni, su giornali e social, c’è chi ci spiega che non ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Che il dibattito intorno al bacio non consensuale trae il principe abbia avuto una risonanza superiore alla notizia da cui tutto è partito, possiamo considerarlo un fatto. Questo non significa che il fenodefinito “” sia un’invenzione di questa o quell’altra parte politica. Perché, al contrario, è un fatto che siano state abbattute e vandalizzate statue di Cristoforo Colombo e Winston Churchill, è un fatto che San Francisco abbia deciso di rimuovere i nomi di George Washington e Abramo Lincoln dalle scuole della città, è un fatto che la scrittrice olandese Marjeke Lucas Rijnveld abbia dovuto rinunciare, in quanto bianca, a tradurre le poesie dell’afroamericana Amanda Gorman, ma gli esempi potrebbero essere molti di più. Da giorni, su giornali e social, c’è chi ci spiega che non ...

Advertising

troisi_licia : “La cancel culture ricorda i roghi dei libri nazisti”. Mancano solo i roghi, i libri e i nazisti. - valigiablu : Dacci anche oggi la polemica completamente sballata sulla presunta 'cancel culture' ????? > Infografica su come funz… - valigiablu : Cancel culture, dalle origini alla propaganda dell’estrema destra in Usa alle farneticazioni in Italia | @thiswas_… - another88776701 : RT @troisi_licia: “La cancel culture ricorda i roghi dei libri nazisti”. Mancano solo i roghi, i libri e i nazisti. - MirfetPiccolo : RT @valigiablu: Cancel culture, dalle origini alla propaganda dell’estrema destra in Usa alle farneticazioni in Italia | @thiswas_ https://… -

Ultime Notizie dalla rete : cancel culture La cancel culture è come i roghi di libri del nazismo? E allora ne approfittiamo per spiegarvi che così davvero la cancel culture di Matteo Cassol 'Bisogna avere il coraggio di dirlo: per molti aspetti la cancel culture ricorda i roghi dei libri del ...

Dal bacio di Biancaneve a "è una vergogna signora mia..." Era inevitabile ed è accaduto: a furia di moltiplicare iperboli per leccare anche l'ultimo clic indignato sul fondo della scatola perfino Enrico Mentana decide di dire la sua sulla " cancel culture " con due righe veloci, di passaggio, sui social paragonandola niente popò di meno che ai roghi dei libri del nazismo , con annessa foto di in bianco e nero di un rogo dell'epoca perché ...

Cancel culture, chi sono i nuovi barbari che seminano odio secondo il filosofo... Secolo d'Italia Enrico Mentana: “La cancel culture come i roghi di libri nazisti” Enrico Mentana ha acceso una gigantesca polemica sul web dopo aver paragonato la cancel culture ai roghi di libri di nazista memoria ...

Di cosa si è parlato questa settimana Insieme ai parchi Disneyland in America, in Italia si riapre una vecchia ferita: la lotta al politically correct. Da giorni non si fa che parlare del “bacio di vero amore” del Principe Azzurro a Bianc ...

E allora ne approfittiamo per spiegarvi che così davvero ladi Matteo Cassol 'Bisogna avere il coraggio di dirlo: per molti aspetti laricorda i roghi dei libri del ...Era inevitabile ed è accaduto: a furia di moltiplicare iperboli per leccare anche l'ultimo clic indignato sul fondo della scatola perfino Enrico Mentana decide di dire la sua sulla "" con due righe veloci, di passaggio, sui social paragonandola niente popò di meno che ai roghi dei libri del nazismo , con annessa foto di in bianco e nero di un rogo dell'epoca perché ...Enrico Mentana ha acceso una gigantesca polemica sul web dopo aver paragonato la cancel culture ai roghi di libri di nazista memoria ...Insieme ai parchi Disneyland in America, in Italia si riapre una vecchia ferita: la lotta al politically correct. Da giorni non si fa che parlare del “bacio di vero amore” del Principe Azzurro a Bianc ...