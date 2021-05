Crisi RSA, De Palma (Nursing Up): «Dopo la Lombardia anche la Toscana a rischio tracollo». (Di domenica 9 maggio 2021) «Dopo la Lombardia anche in Toscana la carenza di personale delle Rsa è arrivata ad un punto di estrema criticità. E purtroppo non è questa l’unica Regione in cui si è acuita la Crisi toccando l’acme». La fuga degli infermieri che chiedono di andare alle ASL è legata ai turni massacranti, a contratti anche peggiori di quelli pubblici ed a stipendi bassi, ma se non ci si sveglia presto anche il posto nelle aziende sanitarie sarà “di passaggio”, perché gli infermieri vengono corteggiati all’estero, con stipendi lauti e valorizzazione professionale degna delle loro responsabilità». La denuncia di Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Sindacato Nursing Up. «A rischio seimila posti letto in tutta la Regione. Come ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) «lainla carenza di personale delle Rsa è arrivata ad un punto di estrema criticità. E purtroppo non è questa l’unica Regione in cui si è acuita latoccando l’acme». La fuga degli infermieri che chiedono di andare alle ASL è legata ai turni massacranti, a contrattipeggiori di quelli pubblici ed a stipendi bassi, ma se non ci si sveglia prestoil posto nelle aziende sanitarie sarà “di passaggio”, perché gli infermieri vengono corteggiati all’estero, con stipendi lauti e valorizzazione professionale degna delle loro responsabilità». La denuncia di Antonio De, Presidente Nazionale del SindacatoUp. «Aseimila posti letto in tutta la Regione. Come ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi RSA Crisi RSA, De Palma (Nursing Up): "Dopo la Lombardia anche la Toscana a rischio tracollo". "Dopo la Lombardia anche in Toscana la carenza di personale delle Rsa è arrivata ad un punto di estrema criticità. E purtroppo non è questa l'unica Regione in cui si è acuita la crisi toccando l'acme". La fuga degli infermieri che chiedono di andare alle ASL è ...

Covid e Rsa, via libera alle visite: le regole GREEN PASS - Green Pass alla mano per accedere nelle Rsa e poter finalmente rivedere i propri ... Dobbiamo " conclude Fedriga - uscire dalla crisi e ridare slancio e fiducia al Paese". Please follow ...

Crisi RSA, De Palma (Nursing Up): «Dopo la Lombardia anche la Toscana a rischio tracollo». AssoCareNews.it Covid e Rsa, via libera alle visite: le regole Via libera alle visite nelle Rsa, con misure e regole. “Ho appena firmato l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientific ...

'50 euro a dose per vaccino anti Covid'. Regione Piemonte indaga su nuovi furbetti Nel momento in cui la vaccinazione toccherà alla categoria dei lavoratori nelle aziende, proporremo noi alle aziende di vaccinarsi in autonomia. Se non hanno un medico costerà il prezzo con le struttu ...

"Dopo la Lombardia anche in Toscana la carenza di personale delle Rsa è arrivata ad un punto di estrema criticità. E purtroppo non è questa l'unica Regione in cui si è acuita la crisi toccando l'acme". La fuga degli infermieri che chiedono di andare alle ASL è ...