Albinoleffe-Pontedera in tv | data | orario e diretta streaming playoff Serie C 2020 2021

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Albinoleffe-Pontedera, match valevole per il primo turno dei playoff del girone A del campionato di Serie C 2020/2021. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l'ultimo slot rimanente per il prossimo torneo di Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 9 maggio alle ore 17:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming ad Eleven Sports.

Ultime Notizie dalla rete : Albinoleffe Pontedera Calcio in tv oggi: il programma del 9 maggio 2021 - Calciomagazine ...(Ligue 1) - DAZN 17.30 West Ham - Everton (Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL Pro Patria - Juventus U23 (Playoff Serie C) - ELEVEN SPORTS e Sky Sport 252 in pay per view Albinoleffe - Pontedera (...

Playoff Serie C 2021: il tabellone e i risultati PRIMO TURNO GIRONE A Lecco - Grosseto Pro Patria - Juventus U23 Albinoleffe - Pontedera GIRONE B Matelica - Sambenedettese Triestina - Virtus Verona Cesena - Mantova GIRONE C Palermo - Teramo Catania ...

Pontedera-Pergolettese 5-1, i granata ai play off sfideranno l'Albinoleffe LA NAZIONE AlbinoLeffe – Pontedera: dove vedere la diretta live e risultato La partita AlbinoLeffe - Pontedera di Domenica 9 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i playoff del Girone A di Serie C ...

Serie C, comincia la fase finale: anticipo playoff Cesena-Mantova e Supercoppa Comincia oggi la fase finale della Serie C con la prima partita di Supercoppa (se la giocano le tre squadre arrivate al primo posto) e un anticipo dei playoff, che poi domani avranno le altre 8 partit ...

