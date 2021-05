Zaccaria ex presidente Rai: "controllo preventivo è meccanismo censorio" (Di venerdì 7 maggio 2021) "Editore sì, ma la Rai è un editore particolare perché pubblico, il che fa una bella differenza: è un dettaglio che non è affatto secondario". E' quanto sottolinea all'AdnKronos l'ex presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) "Editore sì, ma la Rai è un editore particolare perché pubblico, il che fa una bella differenza: è un dettaglio che non è affatto secondario". E' quanto sottolinea all'AdnKronos l'ex...

Advertising

TizianaFerrario : Roberto Zaccaria ex presidente Rai. La riforma della Rai: un tema affrontato con disarmante ritardo - Marcos_5408 : RT @fattoquotidiano: ROBERTO ZACCARIA L'ex presidente Rai: 'Quando si mette in atto un tentativo di censura come quello che abbiamo visto i… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: ROBERTO ZACCARIA L'ex presidente Rai: 'Quando si mette in atto un tentativo di censura come quello che abbiamo visto i… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: ROBERTO ZACCARIA L'ex presidente Rai: 'Quando si mette in atto un tentativo di censura come quello che abbiamo visto i… - Pietro13774113 : RT @fattoquotidiano: ROBERTO ZACCARIA L'ex presidente Rai: 'Quando si mette in atto un tentativo di censura come quello che abbiamo visto i… -